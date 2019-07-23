Самарские миротворцы показали свою готовность к химатаке

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-23T18:22:07+03:00

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Во вторник, 23 июля, в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Берлинской Краснознамённой ордена Кутузова бригаде, расположенной под Самарой в поселке Рощинский, прозвучало оповещение о применении противником химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Сигнал был объявлен ранним утром для 1,5 тыс. миротворцев. Военнослужащие выполнили нормативы по надеванию противогазов и общевойсковых защитных комплектов, подготовили вооружение к условиям применения противником химического оружия, загерметизировали технику и включили в ней ФВУ. Миротворческие подразделения также провели тренировки по спецобработке помещений и оружия.

Проверка бригады прошла в рамках внепланового единого дня радиационной, химической и биологической защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU