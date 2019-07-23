Самарского инженера задержали с полным багажником пятитысячных купюр
В Самаре задержали очередного коррупционера. На этот раз силовики пришли за взяточником из муниципального «Самараводоканала», рассказали в самарской полиции.
- Взятку от представителя ООО получил главный инженер муниципального предприятия, - сообщают в Следственном комитете. - Он и работник контрактной службы вымогали деньги, угрожая не выполнить договор, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и МП на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины.
В назначенный день, служащий фирмы пришел на встречу с предполагаемом взяточником и передал ему бумажный пакет. В нем были плотно упакованные тысячные и пятитысячные купюры на 1,35 млн рублей. Подозреваемый не успел далеко отъехать на своем черном внедорожники – бойцы СОБР и полицейские из ОБЭП остановили машину на улице Санфировой.
Сейчас коррупционеры задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».
Главного инженера Самараводоканала задержали на взятке.
ИСТОЧНИК KP.RU