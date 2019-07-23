2019-07-23T20:35:23+03:00
Происшествия

Самарского инженера задержали с полным багажником пятитысячных купюр

Появилось видео, на котором у вымогавшего взятку самарского инженера нашли пакет с 1,35 млн рублей
Борис Бритва
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Он явно не ждал полицию и СОБРОн явно не ждал полицию и СОБРФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре задержали очередного коррупционера. На этот раз силовики пришли за взяточником из муниципального «Самараводоканала», рассказали в самарской полиции.

- Взятку от представителя ООО получил главный инженер муниципального предприятия, - сообщают в Следственном комитете. - Он и работник контрактной службы вымогали деньги, угрожая не выполнить договор, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и МП на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины.

В назначенный день, служащий фирмы пришел на встречу с предполагаемом взяточником и передал ему бумажный пакет. В нем были плотно упакованные тысячные и пятитысячные купюры на 1,35 млн рублей. Подозреваемый не успел далеко отъехать на своем черном внедорожники – бойцы СОБР и полицейские из ОБЭП остановили машину на улице Санфировой.

Сейчас коррупционеры задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Главного инженера Самараводоканала задержали на взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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