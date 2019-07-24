В Самарской области в августе пройдет ежегодный фестиваль «Жигулевская вишня»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-24T08:39:59+03:00

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Этим летом в селе Ширяево вновь пройдет ежегодный фестиваль «Жигулевская вишня». По традиции всех гостей там будет ждать конкурс пирогов с вишней и их дегустация, конкурс «вишневого костюма», а также площадка с сувенирами и ремесленной продукцией.

- Все желающие также смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению вишневого сувенира, розыгрыше призов, а также в старинных народных потехах и забавах, - рассказали организаторы мероприятия.

Развлечение на фестивале найдется и для самых юных гостей. Специально для них будут подготовлены площадки с аттракционами и играми. Кроме того, праздник в Ширяево разбавят хороводами, песнями и танцами.

Пройдет фестиваль на площади перед ДК «Родник» 10 августа с 10:00 до 20:00. Вход на него будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU