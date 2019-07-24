В Октябрьске сотрудники МБУ заплатили предпринимателю деньги за устройство хоккейного корта и сами его сделали

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-24T08:58:06+03:00

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В Октябрьске прокуратура провела проверку в МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» и выявила там нарушения. Они коснулись работ по обустройству хоккейного корта.

- Было установлено, что в декабре 2017 года МБУ заключило с ИП два договора об устройстве хоккейного корта и изготовлении и установке бокса запасных игроков на более чем 250 тысяч рублей. В дальнейшем предпринимателю перечислили эти деньги в счет якобы выполненных им работ. На самом же деле все сделали сотрудники бюджетного учреждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Подозреваемых пока нет. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU