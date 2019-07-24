10 площадок и призовой фонд в 10 млн рублей: в Самарской области открылся молодежный форум «iВолга 2.0»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-24T09:30:04+03:00

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Во вторник, 23 июля, на Мастрюковских озерах под Самарой открылся молодежный форум ПФО «iВолга 2.0». В форуме примут участие 2 000 человек из 76 регионов страны и 10 стран СНГ. Старт седьмой «iВолге» дали заместитель Полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Вы уже победители, потому что вы – на «iВолге», - обратился глава Самарской области к участникам. - Здесь конкуренция идей, и я уверен, что она обернется новыми проектами. Я очень рад тому, что на «iВолге» в предыдущие годы зародились проекты, которые успешно реализуются в разных субъектах нашей страны. Сегодня здесь – вся география нашей великой Родины, рад приветствовать вас на самарской земле!

Форум продлится до 31 июля. За это время там будут работать 10 смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодёжная команда страны», «Культурный БУМ!», «iVolga International».

Участники форума будут также бороться за гранты. На реализацию своих проектов лучшие получат от 150 000 до 300 000 рублей. Всего же призовой фонд «iВолги» составляет 10 млн рублей.

- Именно на «iВолге» запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте, - отметил заместитель Полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев.

ИСТОЧНИК KP.RU