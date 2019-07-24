Big data от МТС помогла проанализировать, где и как самарцы чаще всего проводят выходные

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-24T10:10:00+03:00

Чаще всего выезжают за город люди в возрасте от 25 до 40 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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МТС с помощью сервисов аналитики обезличенных данных выявил основные внутренние туристические потоки Самарской области в первой половине лета.

По данным big data МТС, самой популярной локацией на летних выходных стал Ставропольский район – сюда еженедельно стекались жители Самары и Тольятти. Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями в местных туристических спотах, привлекающих туристов со всей области – фестивалями «Красная собака» в питомнике хаски «Серебро Севера», «Барабаны мира» на Федоровских лугах и другими.

Вторым по популярности оказался Волжский район, куда приезжают в основном дачники и любители отдыха на природе. Самыми посещаемыми здесь, согласно аналитике big data МТС, стали окрестности поселка Курумоч и Черновские дачи. Волжский район известен как излюбленное место рыбаков и поклонников «туров выходного дня» - здесь расположены такие достопримечательности, как Царев Курган, Сокские штольни, церкви и монастыри, сыроварня в селе Подгоры и живописные веломаршруты.

Третье место по привлекательности для отдыхающих поделили Красноярский район с множеством дачных массивов и мест для пляжного отдыха и остров Поджабный (Проран) с турбазами и летними домиками.

Как показало исследование, чаще всего выезжают за город люди в возрасте от 25 до 40 лет, причем более 70% из них на отдыхе продолжают пользоваться мобильным интернетом так же интенсивно, как и в будни. Более двух третей мобильного трафика при этом приходится на мессенджеры, социальные сети и музыкальные сервисы, а вот интерес к просмотру видео заметно снижается – ролики на YouTube во время загородного отдыха смотрят не более 10 процентов пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU