2019-07-24T10:14:57+03:00
Общество

В Самаре ремонт проезжей части и тротуаров на участке улицы Стара-Загора завершат к осени

В этом году подрядчик обновит отрезок от Советской Армии до Ново-Вокзальной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре активно продолжается ремонт улицы Стара-Загора на участке от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной. Ее приводят в порядок «от фасада до фасада». На данный момент работы там выполнены на 10%.

- Рабочие завершили фрезерование проезжей части. С устройством основания тротуаров справились на 1/3 от запланированного объема работ. Часть тротуаров будет с плиточным покрытием, а часть - с асфальтобетонным покрытием. Укладку асфальта планируется начать через 1,5-2 недели, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Что касается обустройства проезжей части, то дорожники вернутся к нему после установки бортового камня. Также проектом предусмотрен ремонт инженерных коммуникаций, установка светофоров, дорожных знаков и пешеходных ограждений. Не забудут рабочие и про нанесение разметки. Кроме того, подрядчику предстоит привести в порядок газоны. Там заменят грунт и посеют многолетние травы, а в дальнейшем планируют разбить еще и цветники.

По данным городской мэрии, подрядчик работает с опережением графика. Ремонт участка улицы Стара-Загора он планирует завершить до 1 сентября. В следующем году улицу комплексно обновят от Ново-Вокзальной до Ташкентской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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