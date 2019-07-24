2019-07-24T10:39:36+03:00
Общество

В Самарской области займутся производством универсального удобрения

Новое предприятие будет работать на территории опережающего развития Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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ТОР Тольятти пополнился новым резидентомТОР Тольятти пополнился новым резидентомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Территория опережающего развития Тольятти пополнилась еще одним резидентом. 50-м по счету участником ТОСЭР станет компания «Волгаферт» с ее проектом по производству гранулированного карбамида (универсального удобрения), который пользуется большим спросом как в России, так и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Компания «Волгаферт» – совместное предприятие между «КуйбышевАзотом» и итальянской компанией. Этот проект должен за семилетний срок льготного периода сгенерировать более 200 миллионов отчислений в бюджеты Тольятти и области, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприятие планирует производить 1,5 тысяч тонн карбамида в сутки. Инвестиции в проект составят 19,5 млрд рублей. Предполагается, что предприятие сможет создать около 60 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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