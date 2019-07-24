В Самаре на Куйбышева из люка забил фонтан

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-24T11:37:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 24 июля, в Самарском районе областной столицы произошла коммунальная неприятность. Там на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской на тротуаре из-под земли забил фонтан.

- На моих глазах крышка люка подлетела на несколько метров вверх, и забил фонтан, - написал один из очевидцев в соцсети.

Вероятнее всего, коммунальный фонтан является следствием недавно начавшихся в этом районе гидравлических испытаний теплосетей. Видимо, одна из труб не выдержала повышенного давления и прохудилась.

ИСТОЧНИК KP.RU