2019-07-24T11:23:31+03:00
Общество

Дмитрий Азаров встретился с участниками форума «iВолга 2.0» и обсудил предложения молодежи

Ежегодный молодежный форум стартовал 23 июля на Мастрюковских озерах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Во вторник, 23 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на Мастрюковских озерах и встретился там с участниками молодежного форума ПФО «iВолга 2.0». Глава региона осмотрел все площадки мероприятия, а также пообщался с руководителями смен и стартаперами.

- Форум – прекрасная площадка для стартапов. Ребята, которые сюда приехали, прошли очень серьезный отбор в своих регионах. Это подготовленные люди, многие из них уже профессионалы своего дела. Те проекты, которые будут представлены на форуме и будут конкурировать между собой, уверен, в процессе смены дополнятся новыми идеями и получат больше шансов на победу, - отметил Дмитрий Азаров.

В ходе своего визита на «iВолгу 2.0» губернатор встретился с представителями смены «PROспорт». Во время беседы с ним молодые люди предложили организовать в регионе всероссийские соревнования по триатлону (плавание, велосипед и бег). Дмитрию Азарову понравилась эта идея и он поручил рассмотреть вариант поочередного проведения соревнования в Самаре и Тольятти.

Также Дмитрий Азаров встретился с участниками форума, которые разместились в инклюзивном городке. Люди с ограничениями по здоровью приехали в Самарскую область из 17 регионов страны и даже стажеры из Чечни и с Дальнего Востока. Они отметили, что в этом году инфраструктура на «iВолге 2.0» выполнена на хорошем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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