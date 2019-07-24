В Самаре устроят парусную регату и музыкальный фестиваль в память о Владимире Высоцком
В четверг, 25 июля, в Самаре пройдут несколько мероприятий в память о советском поэте, музыканте и актере Владимире Высоцком. Так, в одноименном сквере состоится 6 городской музыкальный фестиваль «Волга песни слышала...», а на Волге — ежегодная всероссийская парусная регата.
- Музыкальный фестиваль пройдет в сквере имени Высоцкого в 18:00. В нем примут участие авторы и исполнители песен, самарские музыканты и актеры, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Гонка крейсерских яхт пройдет напротив городской набережной. Регата стартует на песчаной косе острова Голодный в 17:00. В соревнованиях примут участие более 20 экипажей из Самары, Тольятти и Сызрани.
ИСТОЧНИК KP.RU