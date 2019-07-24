В Самаре на улице Алексея Толстого «открылся» фонтан высотой с 6-этажный дом
Среда, 24 июля, продолжает «радовать» жителей Самары «открытием» новых фонтанов. На этот раз коммунальный источник забил на пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.
- Все произошло около 11:50.На улице Алексея Толстого забила огромная струя воды высотой с 6-этажный дом. Не повезло тем, кто сегодня не закрыл окна в своих квартирах, - поделились местные жители.
Фото: samara_dtp_officialФото: Instagram.com
Напомним, ранее похожую ситуацию можно было наблюдать и на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. Там струя воды выбила крышку люка на тротуаре и устремилась вверх. По предварительным данным, виной всему — гидравлические испытания, которые стартовали в Самарском районе 23 июля.
В Самаре на улице Алексея Толстого забил коммунальный фонтан.
ИСТОЧНИК KP.RU