В Самаре на улице Алексея Толстого «открылся» фонтан высотой с 6-этажный дом

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-24T12:38:41+03:00

Это уже второй коммунальный прорыв за первую половину дня 24 июля [видео]

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Среда, 24 июля, продолжает «радовать» жителей Самары «открытием» новых фонтанов. На этот раз коммунальный источник забил на пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Все произошло около 11:50.На улице Алексея Толстого забила огромная струя воды высотой с 6-этажный дом. Не повезло тем, кто сегодня не закрыл окна в своих квартирах, - поделились местные жители.

Фото: samara_dtp_officialФото: Instagram.com

Напомним, ранее похожую ситуацию можно было наблюдать и на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. Там струя воды выбила крышку люка на тротуаре и устремилась вверх. По предварительным данным, виной всему — гидравлические испытания, которые стартовали в Самарском районе 23 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/722010" frameborder="0"></iframe> В Самаре на улице Алексея Толстого забил коммунальный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU