2019-07-24T12:38:41+03:00
Общество

В Самаре на улице Алексея Толстого «открылся» фонтан высотой с 6-этажный дом

Это уже второй коммунальный прорыв за первую половину дня 24 июля [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Огромный коммунальный фонтан забил возле дома на улице Алексея ТолстогоОгромный коммунальный фонтан забил возле дома на улице Алексея ТолстогоФото: Скриншот с видео
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Среда, 24 июля, продолжает «радовать» жителей Самары «открытием» новых фонтанов. На этот раз коммунальный источник забил на пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Все произошло около 11:50.На улице Алексея Толстого забила огромная струя воды высотой с 6-этажный дом. Не повезло тем, кто сегодня не закрыл окна в своих квартирах, - поделились местные жители.

Фото: samara_dtp_official Фото: Instagram.com

Фото: samara_dtp_officialФото: Instagram.com

Напомним, ранее похожую ситуацию можно было наблюдать и на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. Там струя воды выбила крышку люка на тротуаре и устремилась вверх. По предварительным данным, виной всему — гидравлические испытания, которые стартовали в Самарском районе 23 июля.

В Самаре на улице Алексея Толстого забил коммунальный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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