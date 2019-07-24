Стали известны соперники «Новы» в предварительном этапе Кубка России по волейболу

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-24T13:01:33+03:00

Команде из Самарской области предстоит сыграть с «Кузбассом», «Локомотивом-Изумрудом», «Тюменью», «Магниткой» и «Газпромом-Югрой»

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Первую официальную игру в новом сезоне волейбольный клуб «Нова» проведет 17 сентября. В этот день команда из Самарской области сыграет в предварительном этапе Кубка России 2019. Также определился состав группы турнира, в которой выступает «Нова», сообщает пресс-служба клуба.

- Игры первого тура пройдут в Сургуте. В нашей подгруппе сыграют кемеровский «Кузбасс», екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», «Тюмень» из тюменской области, магнитогорская «Магнитка» и хозяева площадки клуб «Газпром-Югра», - рассказали в «Нове».

Второй тур пройдет с октября в Кемерове. В полуфинал пройдут два лучших клуба в подгруппе и две лучшие третьи команды всех зон.

ИСТОЧНИК KP.RU