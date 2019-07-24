2019-07-24T12:58:09+03:00
Происшествия

В Самарской области экс-главу почтового отделения будут судить за присвоение денег клиентов

Женщина похитила из кассы около 100 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина обманывала людей, используя свое служебное положениеЖенщина обманывала людей, используя свое служебное положениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в скором времени предстанет перед судом экс-глава почтового отделения «Мордово-Аделяково» в Исаклинском районе. Женщину обвиняют в совершении коррупционного преступления — мошенничество и присвоение чужого имущества с использованием служебного положения.

- По версии следствия, бывший руководитель почтового отделения поручала подчиненным собирать с клиентов деньги на подписку газет. Всего таким образом было собрано более 25 тысяч рублей. В дальнейшем эти деньги в кассу так и не поступили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Также женщина приняла от местных жителей более 7 тысяч рублей в счет оплаты услуг ЖКХ, а затем обратила их в свою пользу. Всего от действий бывшей сотрудницы филиала «Почты России» пострадало свыше 40 жителей Исаклинского района, а из кассы они похитила около 100 тысяч рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении женщины и направили на рассмотрение в Исаклинский районный суд. Ей грозит до 9 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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