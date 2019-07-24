В Самаре 31 июля стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-24T13:41:04+03:00

В список попали 20 территорий, которые планируется привести в порядок в 2020 году

Изменить размер текста: A A

У жителей Самары остается еще несколько дней, чтобы внести свои предложения в дизайн-проекты благоустройства общественных пространств на 2020 год. После проведения обсуждений — 30 июля — общественная комиссия утвердит работы с учетом мнения горожан, а уже на следующий день в городе стартует голосование.

- У горожан будет 5 дней — с 9:00 31 июля до 17:00 4 августа, чтобы расставить приоритеты благоустройства, приняв участие в электронном голосовании. Оно будет проходить на официальном сайте администрации Самары, - сообщили в городской мэрии.

В список по благоустройству в 2020 году попали 20 парков, скверов и бульваров со всех районов города. В их числе: парк Щорса, сквер Первых Космонавтов, Ерик Парк, бульвар на улице Мичурина, парк «Воронежские озера», городской парк культуры и отдыха «Молодежный».

ИСТОЧНИК KP.RU