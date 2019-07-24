В расположение «Крыльев Советов» прибыл колумбийский футболист Хуан Переа

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-24T13:57:07+03:00

В ближайшее время самарский клуб заключит с новичком контракт

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В среду, 24 июля, в расположение самарского футбольного клуба «Крылья Советов» прибыл новый игрок. Это колумбийский форвард Хуан Хосе Переа Мендоза.

- В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт, - сообщили в Твиттере представители «Крыльев Советов».

В последнее время 19-летний Хуан Переа выступал за команду «Порту». Как отметил ранее комментатор Роман Нагучев, два года назад нападающий хорошо показал себя на Future Cup. Он отметил, что это хороший трансфер для самарского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU