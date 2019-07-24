В Самаре декларанта будут судить за 32 взятки сотруднику таможни

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-24T14:20:34+03:00

Самарец давал таможеннику мелкие взятки за консультации в оформлении деклараций на товары из Китая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина подкупал таможенника на протяжении почти трех лет

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В Самаре в скором времени на скамье подсудимых окажется 30-летний местный житель. Мужчина обвиняется в том, что, будучи таможенным декларантом, 32 раза соблазнил взяткой сотрудника таможни.

- Было установлено, что мужчина на протяжении почти 3 лет давал главному инспектору отдела таможенного оформления и контроля взятки в размере до 10 тысяч рублей. Деньги предназначались за консультации при оформлении таможенной декларации на товары из Китайской Республики, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Советского района Самары. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.

Что касается таможенника, то ранее его признали виновным в получении мелких взяток и назначили ему судебный штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU