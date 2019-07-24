В Самаре забил фонтан возле Струковского сада

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-24T14:36:29+03:00

За сегодняшний день это уже третий коммунальный прорыв

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Самара в среду, 24 июля, продолжает бить рекорды по коммунальным прорывам. Горожане сообщили о третьем за день фонтане. На этот раз он забил возле Струковского сада.

- Третий по счету фонтан «открылся» сегодня на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича. Пока он самый маленький. В высоту он достигает около двух-трех метров, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.

Напомним, что сегодня утром забили фонтаны на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской, а также на пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого. Последний удался высотой с 6-этажный дом. Видимо, трубы не выдержали гидравлических испытаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU