В Самарской области охотник выстрелил в свою собаку, когда целился в кабана

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-24T14:37:17+03:00

Чтобы пес мог ходить, ему пришлось вживить металлические пластины

Изменить размер текста: A A

В самарскую государственную городскую ветеринарную клинику на улице Фадеева привели окровавленного курцхаара коричневого цвета. Пес получил огнестрельное ранение во время охоты.

- К сожалению, охотники часто путают свою собаку с добычей. Особенного, когда охота идет в чаще густого леса или в сумерках на кабана. Так произошло и в этом случае. Курцхаар гнал кабана, и хозяин просто перепутал. Он перебил ему передние лапы картечью. С огнестрельным ранением собаку привезли к нам, - рассказывает ветеринарный врач первой категории Дмитрий Самсонов.

Около месяца назад в государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева появилось новое оборудование, в том числе рентгеновский аппарат. На снимок врач тратит не более 5 минут, а фотография получается максимально четкой и информативной.

- Рентген показал многооскольчатые переломы, благодаря снимкам мы уточнили месторасположение картечи. Кости были сильно повреждены, и нам пришлось вживить собаке металлические пластины, - вспоминает ветеринар.

Клиника работает круглосуточноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Операция длилась около 1,5 часа. К счастью, ветврачам удалось восстановить опорную и двигательную функции собаки. Сейчас она снова бегает на охоту.

- Такой ситуации можно было легко избежать, если бы хозяин надел на собаку яркую жилетку, как это и предписывают правила охоты, - напоминает врач.

Ветклиника на улице Фадеева, 47 работает круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581. Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU