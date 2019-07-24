В Самарской области охотник выстрелил в свою собаку, когда целился в кабана
В самарскую государственную городскую ветеринарную клинику на улице Фадеева привели окровавленного курцхаара коричневого цвета. Пес получил огнестрельное ранение во время охоты.
- К сожалению, охотники часто путают свою собаку с добычей. Особенного, когда охота идет в чаще густого леса или в сумерках на кабана. Так произошло и в этом случае. Курцхаар гнал кабана, и хозяин просто перепутал. Он перебил ему передние лапы картечью. С огнестрельным ранением собаку привезли к нам, - рассказывает ветеринарный врач первой категории Дмитрий Самсонов.
Около месяца назад в государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева появилось новое оборудование, в том числе рентгеновский аппарат. На снимок врач тратит не более 5 минут, а фотография получается максимально четкой и информативной.
- Рентген показал многооскольчатые переломы, благодаря снимкам мы уточнили месторасположение картечи. Кости были сильно повреждены, и нам пришлось вживить собаке металлические пластины, - вспоминает ветеринар.
Клиника работает круглосуточноФото: Альберт ДЗЕНЬ
Операция длилась около 1,5 часа. К счастью, ветврачам удалось восстановить опорную и двигательную функции собаки. Сейчас она снова бегает на охоту.
- Такой ситуации можно было легко избежать, если бы хозяин надел на собаку яркую жилетку, как это и предписывают правила охоты, - напоминает врач.
Ветклиника на улице Фадеева, 47 работает круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581. Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Живой уголок: консультация ветврача»