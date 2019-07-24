В Самарской области дорогу на Алексеевские озера закрыли шлагбаумом и сделали платным проезд

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-24T15:01:45+03:00

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Жители Самарской области обратили внимание на то, что на въезде в Алексеевские озера некий частник установил шлагбаум и требует плату за проезд. Речь идет о въездах на 1, 2, 3 и 4 карьеры.

- С каких это пор проезд на Алексеевские озера стал платным?! Гражданин Таджикистана установил шлагбаум и собирает плату по 200 рублей с автомобиля. По договору аренды, на который ссылается охранник, площадь участка, находящегося в собственности, 962 кв.м, это всего лишь 10 соток. На каком основании перегорожены бетонными блоками другие съезды? - обратились в Твиттере к властям самарцы.

Как сообщили в администрации Волжского района, карьеры не входят в реестр водных объектов, это частная территория. Однако чиновники все равно решили на всякий случай отправить материалы для проверки в полицию.

Представители минсельхоза Самарской области, в свою очередь, отметили, что водные объекты, которые обозначены в обращении как «карьеры», являются частью реки Самары. Оценку законности ограничения доступа туда должны дать сотрудники Росприроднадзора. В ближайшее время министерство намерено отправить необходимое обращение в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU