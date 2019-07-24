ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-24T15:28:36+03:00

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В марте эксперты в области кибербезопасности зафиксировали массовую кибератаку, направленную на российские предприятия - злоумышленники использовали IoT-устройства для фишинговой рассылки под видом известных брендов. А в начале лета произошла серия атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в России. Кибермошенников интересовал сбор финансовых документов — счетов и контрактов на лечение. В то же время, несмотря на наращивание инвестиций в кибербезопасность, 70% компаний-респондентов в России считают, что решения, которые они применяют, уже устарели, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights. Решения МегаФона в сфере кибербезопасности адресованы самой широкой аудитории пользователей – от владельцев смартфонов до крупных корпоративных клиентов с развитыми сетями цифрового взаимодействия.

Новый сервис «Защита баз данных» создан на программном комплексе «Гарда БД». Он предотвращает утечку конфиденциальной информации и обеспечивает защиту данных путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных. Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения в системы управления баз данных. Комплекс позволяет выполнять требования действующего законодательства в сфере персональных данных, а также требования стандарта PCI DSS версии 3.2.1 и положения Банка России о требованиях к обеспечению защиты информации 382-П. Производительность комплекса составляет более 10 ГБ/сек обрабатываемого трафика, свыше 40 ТБ хранимой информации. Решение осуществляет быстрый полнотекстовый поиск без дополнительной нагрузки на системы управления базами данных и бизнес-приложениями.

МегаФон обеспечивает комплексный подход к кибербезопасности, предлагая технические решения, как защищающие инфраструктуру и интернет-ресурсы клиентов, так и предотвращающие несанкционированный доступ к смартфонам. Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%.

В экосистему решений киберзащиты, помимо нового сервиса «Защита баз данных», входит также услуга «МегаФон Антивзлом». Вместе они обеспечивают защиту данных и могут использоваться как по отдельности, так и в любом удобном пользователю сочетании.

С продуктами МегаФона в сфере кибербезопасности можно ознакомиться тут.

ИСТОЧНИК KP.RU