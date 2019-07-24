2019-07-24T15:32:29+03:00
Общество

Север Фадеева в Самаре обретет «космические» клумбы и детскую площадку к 1 сентября

Благоустройство общественного пространства завершено на 65%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжают преображать сквер имени Фадеева на проспекте Ленина. К осени он получит новый облик в космическом стиле. На данный момент работы по благоустройству общественного пространства завершены на 65%.

- Рабочие уложили плитку на пешеходных дорожках, оборудовали систему автополива на газонах и начали застилать рулонную траву. Также в сквере заменили освещение. На днях подрядчик приступит к установке урн и скамеек, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Кроме того, в сквере Фадеева планируется сделать клумбы в космическом стиле. Их засадят петуниями, сальвиями и цинерариями. Всего будет высажено более 400 однолетних цветущих растений. Также в сквере высадят 34 рябины и сосны, а еще 700 кустарников, в том числе кизил и гортензии.

Также в сквере обустроят теннисный корт, баскетбольную площадку и хоккейную коробку с трибунами, а по его периметру — беговую дорожку с резиновым покрытием. На следующей неделе рабочие начнут строить уникальную детскую площадку с антитравматическим покрытием в космическом стиле и водными элементами. Полностью закончить все работы подрядная организация должна к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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