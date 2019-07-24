Экс-футболист «Порту» Хуан Переа Мендоза рассказал, почему решил перейти в «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-24T15:48:35+03:00

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Бывший футболист «Порту» 19-летний колумбиец Хуан Хосе Переа Мендоза дал первый комментарий после прилета в Самару, где он будет выступать за «Крылья Советов».

- Я очень рад. Знаю, что в России сильный чемпионат. Клуб был во мне заинтересован, и я очень рад стать его частью, - сказал футболист в интервью «КС-ТВ». - РПЛ находится среди самых сильных европейских чемпионатов. Из российский клубов знаю «Зенит» и «Локомотив», а теперь и «Крылья».

Кроме того, новичок волжан отметил, что Россия – красивая страна и здесь любят футбол, а также, что в Самаре изумительный стадион.

- Российский клуб – это большой шаг в моей карьере, - считает Хуан Переа Мендоза. - Знаю, что «Крылья Советов» рассчитывают на меня, хотят раскрыть мой потенциал. Я постараюсь, чтобы наша команда стала чаще выигрывать, хочу помочь самарскому клубу. Мне нравится динамичный футбол на больших скоростях. Мои ориентиры – это Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

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ИСТОЧНИК KP.RU