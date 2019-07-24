В Самаре пьяный внук посреди ночи оставил бабушку без связи

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-24T15:48:53+03:00

Молодой человек отобрал у пенсионерки телефон и продал его

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На днях в полицию Самары обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что примерно в 2 часа ночи ее 28-летний внук, будучи сильно пьян, забрал у нее телефон и ушел.

- Пенсионерка надеялась, что к утру родственник протрезвеет и вернет средство связи, однако к этому времени он уже продал телефон, а деньги потратил. В итоге женщине пришлось обратиться в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Стражи порядка выяснили, где находится молодой человек, и задержали его. Своей вины он отрицать не стал и рассказал, куда сбыл телефон. К счастью, гаджет удалось быстро найти, и его вернули пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU