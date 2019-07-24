Следователи закончили разбираться в уголовном деле Веры Рабинович, попавшейся на взятке

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-24T16:47:08+03:00

Вера Рабинович не согласна с квалификацией вменяемого ей преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в суде полковника Рабинович в очередной раз не отпустили домой

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Во вторник, 23 июля, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Веры Рабинович. Напомним, экс-начальницу отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ облМВД обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Женщина находится под стражей и снова просила изменить ей меру пресечения.

- Судья оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда. Обвиняемая остается в СИЗО до 17 августа, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Напомним, что полковник Рабинович была задержана в декабре прошлого года. Она попалась на получении 2,5 миллионов рублей - часть от общей суммы взятки в 20 миллионов. Деньги предназначались за решение вопроса о передаче уголовного дела о долгах местного предпринимателя в суд.

Сама Вера настаивает, что не брала взятку, а просто обманула бизнесмена. Правоохранители - делом занимается 3-е следственное управление СК РФ, базирующееся в Нижнем Новгороде - считают по-другому.

Предварительное следствие по делу уже завершено. Сейчас стороны знакомятся с обвинением. После этого материалы должны будут передать в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU