Финская авиакомпания уйдёт из Самары, так как горожане мало летают
Рейсы до Хельсинок закрыли и из Казани с Екатеринбургом
Авиакомпания прекратить полеты в Самару с 23 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Финский авиаперевозчик Finnair решил отказаться от полетов по маршруту Хельсинки — Самара. Причина — нерентабельность направления.
- К сожалению, финансовые показатели рейсов в Самару, а также в Казань и Екатеринбург не оправдали наших ожиданий. Несмотря на все усилия с нашей стороны, спрос на перелеты по этим направлениям недостаточен, поэтому мы приняли решение вывести их из расписания, – передает «Фонтанка.ру» слова представителей финской компании.
Насколько известно, сезонные рейсы из Хельсинки в Самару авиаперевозчик намерен прекратить с 23 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU