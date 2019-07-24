2019-07-24T17:27:48+03:00
Общество

Финская авиакомпания уйдёт из Самары, так как горожане мало летают

Рейсы до Хельсинок закрыли и из Казани с Екатеринбургом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авиакомпания прекратить полеты в Самару с 23 сентябряАвиакомпания прекратить полеты в Самару с 23 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Финский авиаперевозчик Finnair решил отказаться от полетов по маршруту ХельсинкиСамара. Причина — нерентабельность направления.

- К сожалению, финансовые показатели рейсов в Самару, а также в Казань и Екатеринбург не оправдали наших ожиданий. Несмотря на все усилия с нашей стороны, спрос на перелеты по этим направлениям недостаточен, поэтому мы приняли решение вывести их из расписания, – передает «Фонтанка.ру» слова представителей финской компании.

Насколько известно, сезонные рейсы из Хельсинки в Самару авиаперевозчик намерен прекратить с 23 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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