Финская авиакомпания уйдёт из Самары, так как горожане мало летают

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-24T17:27:48+03:00

Рейсы до Хельсинок закрыли и из Казани с Екатеринбургом

Изменить размер текста: A A

Финский авиаперевозчик Finnair решил отказаться от полетов по маршруту Хельсинки — Самара. Причина — нерентабельность направления.

- К сожалению, финансовые показатели рейсов в Самару, а также в Казань и Екатеринбург не оправдали наших ожиданий. Несмотря на все усилия с нашей стороны, спрос на перелеты по этим направлениям недостаточен, поэтому мы приняли решение вывести их из расписания, – передает «Фонтанка.ру» слова представителей финской компании.

Насколько известно, сезонные рейсы из Хельсинки в Самару авиаперевозчик намерен прекратить с 23 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU