Тысячи рыб в Самарской области погибли из-за цветущей воды
Росрыболовство опубликовало результаты проверки по факту массовой гибели рыбы. Напомним, что жители сняли плавающие трупики рыбы в Волге и забили тревогу. Специалисты отправились посмотреть, не была ли смерть рыбешек связана с какими-либо действиями человека. Представители Средневолжского ТУ Росрыболовства в «Твиттере» выложило документы с результатами. Специалисты обследовали 30 км берега в районе Климовки.
— Обнаружено 2419 рыб — 1376 ершей и 1028 окуней, 8 судаков и 7 волжских судаков, — говорится в документе. —Причиной гибели молоди окуня послужило интенсивное развитие («цветение») сине-зеленых водорослей из-за повышенной температуры воды и установившейся жаркой штилевой погоды.
Погибшим рыбам не хватило кислорода.
ИСТОЧНИК KP.RU