2019-07-24T19:17:02+03:00
Общество

Тысячи рыб в Самарской области погибли из-за цветущей воды

Сине-зеленые водоросли, которые погубили рыбу, развились из-за жары и слишком тёплой воды
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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О гибели рыбы стало известно после публикации очевидцев в соцсетяхО гибели рыбы стало известно после публикации очевидцев в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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Росрыболовство опубликовало результаты проверки по факту массовой гибели рыбы. Напомним, что жители сняли плавающие трупики рыбы в Волге и забили тревогу. Специалисты отправились посмотреть, не была ли смерть рыбешек связана с какими-либо действиями человека. Представители Средневолжского ТУ Росрыболовства в «Твиттере» выложило документы с результатами. Специалисты обследовали 30 км берега в районе Климовки.

— Обнаружено 2419 рыб — 1376 ершей и 1028 окуней, 8 судаков и 7 волжских судаков, — говорится в документе. —Причиной гибели молоди окуня послужило интенсивное развитие («цветение») сине-зеленых водорослей из-за повышенной температуры воды и установившейся жаркой штилевой погоды.

Погибшим рыбам не хватило кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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