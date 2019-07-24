2019-07-24T22:05:52+03:00
Происшествия

В Самарской области местные жители скинули труп своего друга с балкона

В Самарской области местные жители скинули труп своего друга с балкона
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Обстоятельства происшествия выяснят сотрудники полицииОбстоятельства происшествия выяснят сотрудники полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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24 июля в Самарской области под окнами пятиэтажки нашли труп. Об этом сообщает «КТВ»-Луч». По информации издания, тело мужчины лежало в Сызрани – во дворе дома 32 по улице Керамической в районе Кирпичного завода.

- Труп гостя выкинули с балкона второго этажа из квартиры, хозяева которой ведут асоциальный образ жизни, - приводят слова соседей журналисты. Они подчеркивают, что это неподтвержденная информация.

Как рассказывают местные жители, сотрудники полиции поднялись в квартиру, откуда предположительно скинули труп. Полицейским пришлось вскрывать входную дверь.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Причины смерти местного жителя неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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