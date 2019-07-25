"Крылья Советов" приобрели еще одного игрока у "Чертаново"

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-25T08:07:42+03:00

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Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" подписал еще одного игрока. Команду пополнил 18-летний нападающий "Чертаново" Дмитрий Молчанов. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на директора столичного клуба Николая Ларина.

- Парню нужна игровая практика. Главное, чтобы он играл в Самаре, пусть даже пока за дубль, - отметил Николай Ларин.

В прошедшем первенстве ФНЛ Дмитрий Молчанов сыграл в 12 матчах, где забил 1 гол. Кроме того, в составе второй команды "Чертаново" футболист провел 18 игр и забил 2 гола.

Напомним, что это уже второй игрок, которого приобретают "Крылья" у столичного клуба. Ранее самарскую команду пополнил Антон Зиньковский, который уже успел отметиться голами.

ИСТОЧНИК KP.RU