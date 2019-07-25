2019-07-25T08:23:52+03:00
Общество

Самарскому Росприроднадзору назначили исполняющего обязанности руководителя

Предыдущего главу ведомства президент РФ отправил руководить Ингушетией
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: rpn.gov.ruФото: rpn.gov.ru
Изменить размер текста:

Управлению Росприроднадзора по Самарской области назначили нового руководителя. Этот пост занял Дмитрий Шинкевич, правда, пока с приставкой «и.о.». Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Напомним, ранее должность главы самарского управления занимал Махмуд-Али Калиматов. В июне он покинул свой пост, поскольку президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Что касается Дмитрия Шинкевича, то до недавнего времени он трудился в управлении Росприродназдора на посту заместителя руководителя, а перед этим занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследование дела экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова, пойманного на взятках, завершено
Житель Жигулевска может сесть на 5 лет за порох в шкафу
Анатолий Вассерман приедет в Самару посмотреть на оружие в музее
ФК «Лада-Тольятти» уступил ижевскому «Зениту» 1:2
В Самаре электротехнический завод накопил перед работниками долг в 10 млн рублей
В Тольятти вооруженные преступники похитили 15 миллионов из офиса и скрылись на Porsche Cayenne
В Чапаевске водитель Daewoo пошел на обгон и устроил ДТП с 3 пострадавшими
В Самаре могут частично закрыть проезд по проспекту Кирова
В Самарской области отремонтируют дорогу между Бахилово и Ширяево
В Самаре глава Октябрьского района лишил тока опасный батут на пляже
Департамент транспорта Самары: «Отменять автобусные маршруты №1 и №50 никто не будет. Из реестра убрали маршрутки»
Для самарской спортшколы олимпийского резерва № 1 закупят новые тренажеры и хоккейное оборудование
В Тольятти из-за опасности пожара закрыли школу единоборств
Тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу в ПФЛ, забив на 23 секунде