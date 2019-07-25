Самарскому Росприроднадзору назначили исполняющего обязанности руководителя
Управлению Росприроднадзора по Самарской области назначили нового руководителя. Этот пост занял Дмитрий Шинкевич, правда, пока с приставкой «и.о.». Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Напомним, ранее должность главы самарского управления занимал Махмуд-Али Калиматов. В июне он покинул свой пост, поскольку президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.
Что касается Дмитрия Шинкевича, то до недавнего времени он трудился в управлении Росприродназдора на посту заместителя руководителя, а перед этим занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования.
ИСТОЧНИК KP.RU