Самарскому Росприроднадзору назначили исполняющего обязанности руководителя

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-25T08:23:52+03:00

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Управлению Росприроднадзора по Самарской области назначили нового руководителя. Этот пост занял Дмитрий Шинкевич, правда, пока с приставкой «и.о.». Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Напомним, ранее должность главы самарского управления занимал Махмуд-Али Калиматов. В июне он покинул свой пост, поскольку президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Что касается Дмитрия Шинкевича, то до недавнего времени он трудился в управлении Росприродназдора на посту заместителя руководителя, а перед этим занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования.

ИСТОЧНИК KP.RU