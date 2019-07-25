2019-07-25T08:43:20+03:00
Общество

В Самарской области за 4,6 млрд рублей обеспечат чистой питьевой водой почти 400 тысяч человек

Федеральные и областные деньги направят на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Качество воды улучшат в рамках госпрограммы "Чистая вода"Качество воды улучшат в рамках госпрограммы "Чистая вода"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Самарской области утвердили госпрограмму «Чистая вода» на 2019 — 2024 годы, в рамках которой власти региона намерены создать все условия, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой

- За время реализации программы планируется ввести в эксплуатацию 28 объектов водоснабжения, построить и реконструировать более 100 км систем водоснабжения и обеспечить чистой питьевой водой почти 398 тысяч человек. В результате доля жителей сельских районов с качественной водой должна составить 89,6%, а а доля городских жителей — 96%, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

До конца 2019 года в регионе планируется завершить 5 объектов водоснабжения и заменить 37,3 км водопроводных сетей. Общий объем финансирования госпрограммы составит 4,6 млрд рублей. В этом году на очищение питьевой воды направят 461,87 млн рублей, из которых 121,21 млн рублей из федерального бюджета и 310,41 млн рублей из областного бюджета. Также программа будет финансироваться из внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследование дела экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова, пойманного на взятках, завершено
Житель Жигулевска может сесть на 5 лет за порох в шкафу
Анатолий Вассерман приедет в Самару посмотреть на оружие в музее
ФК «Лада-Тольятти» уступил ижевскому «Зениту» 1:2
В Самаре электротехнический завод накопил перед работниками долг в 10 млн рублей
В Тольятти вооруженные преступники похитили 15 миллионов из офиса и скрылись на Porsche Cayenne
В Чапаевске водитель Daewoo пошел на обгон и устроил ДТП с 3 пострадавшими
В Самаре могут частично закрыть проезд по проспекту Кирова
В Самарской области отремонтируют дорогу между Бахилово и Ширяево
В Самаре глава Октябрьского района лишил тока опасный батут на пляже
Департамент транспорта Самары: «Отменять автобусные маршруты №1 и №50 никто не будет. Из реестра убрали маршрутки»
Для самарской спортшколы олимпийского резерва № 1 закупят новые тренажеры и хоккейное оборудование
В Тольятти из-за опасности пожара закрыли школу единоборств
Тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу в ПФЛ, забив на 23 секунде