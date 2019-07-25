В Самарской области за 4,6 млрд рублей обеспечат чистой питьевой водой почти 400 тысяч человек

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-25T08:43:20+03:00

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В Самарской области утвердили госпрограмму «Чистая вода» на 2019 — 2024 годы, в рамках которой власти региона намерены создать все условия, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой

- За время реализации программы планируется ввести в эксплуатацию 28 объектов водоснабжения, построить и реконструировать более 100 км систем водоснабжения и обеспечить чистой питьевой водой почти 398 тысяч человек. В результате доля жителей сельских районов с качественной водой должна составить 89,6%, а а доля городских жителей — 96%, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

До конца 2019 года в регионе планируется завершить 5 объектов водоснабжения и заменить 37,3 км водопроводных сетей. Общий объем финансирования госпрограммы составит 4,6 млрд рублей. В этом году на очищение питьевой воды направят 461,87 млн рублей, из которых 121,21 млн рублей из федерального бюджета и 310,41 млн рублей из областного бюджета. Также программа будет финансироваться из внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU