2019-07-25T08:57:11+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина уснул пьяным на лавке и остался без техники и денег

Пока тольяттинец был в объятиях Морфея, его нагло обчистил безработный парень
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободыМолодому человеку грозит до 5 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в полицию Тольятти обратился 49-летний житель. Он рассказал, что у него из сумки пропали 2 мобильных телефона, планшет и банковская карта. Ущерб составил 11 тысяч рублей. При этом мужчина едва ли не сам «соблазнил» неведомого вора на кражу, уснув на улице на лавке.

- Потерпевший рассказал, что он перебрал с алкоголем и по дороге домой уснул на лавке. Когда он проснулся, его сумка уже была пуста. Найти преступника удалось благодаря банковской карте, которой он воспользовался в одном из магазинов и попал там на камеры видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Воришку задержали прямо у него дома. Им оказался безработный 19-летний парень, который ранее судим не был. Он не стал отрицать свою вину. При обыске полицейские нашли в его квартире похищенное у тольяттинца имущество. По факту произошедшего в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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