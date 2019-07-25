2019-07-25T09:21:02+03:00
Происшествия

Возле Кошелев-Парка на крышу опрокинулась «Гранта»

Авария произошла ранним утром 25 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в четверг, 25 июля, на выезде из Самары произошло ДТП. Там возле микрорайона Кошелев-Парк опрокинулся автомобиль «Лада Гранта». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Видели «перевертыш» около 6:40. Вроде бы в машине никто серьезно не пострадал. Все живы, - рассказали самарцы.

Каким образом легковушка перевернулась на крышу, пока не известно. Обстоятельства ДТП предстоит установить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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