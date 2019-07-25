2019-07-25T09:29:42+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу в ПФЛ, забив на 23 секунде

Автором единственного гола в матче стал Максим Малаховский
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее «Акрон» обыграл в 1 туре ПФЛ димитровградскую «Ладу», а также победил в Кубке России «Ладу-Тольятти». Фото: ФК «Акрон».Ранее «Акрон» обыграл в 1 туре ПФЛ димитровградскую «Ладу», а также победил в Кубке России «Ладу-Тольятти». Фото: ФК «Акрон».
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Дебютант ПФЛ тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу на старте сезона. В среду, 24 июля, в Жигулевске, где пока играет команда, красно-черные обыграли пермскую «Звезду» 1:0. Единственный гол в матче был забит на 23 секунде после стартового свиста. Отличился Максим Малаховский.

- Мне кажется, игра зрителям понравилась, много голевых моментов. Да, у нас не получилось забрать мяч под контроль, но, я думаю, это недостаток свежести после кубковой игры, - прокомментировал матч наставник тольяттинцев Дмитрий Емельянов.

Напомним, ранее «Акрон» обыграл в 1 туре ПФЛ димитровградскую «Ладу», а также победил в Кубке России «Ладу-Тольятти».

Следующий матч красно-черные проведут 28 июля. В Жигулевске «Акрон» в рамках 1/128 финала Кубка России примет саратовский «Сокол».

Гол тольяттинского "Акрона" в ПФЛ на 23 секунде матча.Отличился Максим Малаховский

ИСТОЧНИК KP.RU

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