Тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу в ПФЛ, забив на 23 секунде
Дебютант ПФЛ тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу на старте сезона. В среду, 24 июля, в Жигулевске, где пока играет команда, красно-черные обыграли пермскую «Звезду» 1:0. Единственный гол в матче был забит на 23 секунде после стартового свиста. Отличился Максим Малаховский.
- Мне кажется, игра зрителям понравилась, много голевых моментов. Да, у нас не получилось забрать мяч под контроль, но, я думаю, это недостаток свежести после кубковой игры, - прокомментировал матч наставник тольяттинцев Дмитрий Емельянов.
Напомним, ранее «Акрон» обыграл в 1 туре ПФЛ димитровградскую «Ладу», а также победил в Кубке России «Ладу-Тольятти».
Следующий матч красно-черные проведут 28 июля. В Жигулевске «Акрон» в рамках 1/128 финала Кубка России примет саратовский «Сокол».
Гол тольяттинского "Акрона" в ПФЛ на 23 секунде матча.Отличился Максим Малаховский
ИСТОЧНИК KP.RU