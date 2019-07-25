2019-07-25T09:33:13+03:00
Общество

В Тольятти из-за опасности пожара закрыли школу единоборств

В здании не соблюдались правила пожарной безопасности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школа не будет работать, пока не устранит все нарушенияШкола не будет работать, пока не устранит все нарушения
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В Автозаводском районе Тольятти закрыли школу единоборств. Дело в том, что в здании не соблюдались требования пожарной безопасности.

- С требованием признать здание школы единоборств пожароопасным в суд обратилась прокуратура. Служители Фемиды удовлетворили иск и вынесли решение приостановить эксплуатацию здания. Приставы возбудили исполнительное производство и в тот же день исполнили решение суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Судебные приставы опечатали двери спортивной школы. Возобновить свою работу она сможет только после того, как будут устранены все нарушения. Если собственник решит вскрыть пломбы до этого момента, то его будет ждать административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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