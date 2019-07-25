2019-07-25T09:49:57+03:00
Общество

Для самарской спортшколы олимпийского резерва № 1 закупят новые тренажеры и хоккейное оборудование

Большая часть средств на переоснащение школы поступит из федерального бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Новый инвентарь и оборудование СШОР № 1 получит уже в 2019 годуНовый инвентарь и оборудование СШОР № 1 получит уже в 2019 годуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Самарская спортивная школа олимпийского резерва № 1 в 2019 году получит новый инвентарь и оборудование, а также спецмашины для заливки и обслуживания льда. Всем необходимым ее оснастят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

- СШОР № 1 получит информационное табло, хоккейные ворота, установку для сушки коньков и инвентаря, специальные тренажеры для подготовки хоккеистов, тренажеры для общефизической подготовки спортсменов и электронный профессиональный станок для заточки коньков, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

По словам главы регионального министерства спорта Дмитрия Шляхтина, 86% от стоимости оборудования и инвентаря, которым оснастят СШОР № 1, будут средства федерального бюджета. В дальнейшем власти намерены обновить оборудование и в других спортивных школах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расследование дела экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова, пойманного на взятках, завершено
Житель Жигулевска может сесть на 5 лет за порох в шкафу
Анатолий Вассерман приедет в Самару посмотреть на оружие в музее
ФК «Лада-Тольятти» уступил ижевскому «Зениту» 1:2
В Самаре электротехнический завод накопил перед работниками долг в 10 млн рублей
В Тольятти вооруженные преступники похитили 15 миллионов из офиса и скрылись на Porsche Cayenne
В Чапаевске водитель Daewoo пошел на обгон и устроил ДТП с 3 пострадавшими
В Самаре могут частично закрыть проезд по проспекту Кирова
В Самарской области отремонтируют дорогу между Бахилово и Ширяево
В Самаре глава Октябрьского района лишил тока опасный батут на пляже
Департамент транспорта Самары: «Отменять автобусные маршруты №1 и №50 никто не будет. Из реестра убрали маршрутки»
В Тольятти из-за опасности пожара закрыли школу единоборств
Тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу в ПФЛ, забив на 23 секунде