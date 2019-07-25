Для самарской спортшколы олимпийского резерва № 1 закупят новые тренажеры и хоккейное оборудование

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-25T09:49:57+03:00

Новый инвентарь и оборудование СШОР № 1 получит уже в 2019 году Фото: Архив "КП"

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Самарская спортивная школа олимпийского резерва № 1 в 2019 году получит новый инвентарь и оборудование, а также спецмашины для заливки и обслуживания льда. Всем необходимым ее оснастят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

- СШОР № 1 получит информационное табло, хоккейные ворота, установку для сушки коньков и инвентаря, специальные тренажеры для подготовки хоккеистов, тренажеры для общефизической подготовки спортсменов и электронный профессиональный станок для заточки коньков, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

По словам главы регионального министерства спорта Дмитрия Шляхтина, 86% от стоимости оборудования и инвентаря, которым оснастят СШОР № 1, будут средства федерального бюджета. В дальнейшем власти намерены обновить оборудование и в других спортивных школах области.

ИСТОЧНИК KP.RU