В Самарской области отремонтируют дорогу между Бахилово и Ширяево

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-25T10:36:31+03:00

Работы стартуют через несколько лет — в 2023 году

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Жители Самарской области пожаловались на плохое состояние дороги «Урал» — Солнечная поляна — Ширяево. По их словам, проезжая часть там похожа на «лоскутное одеяло». В ответ на это власти региона пообещали, что дорогу обязательно отремонтируют, но не сейчас, а через пару-тройку лет.

- Участок трассы от села Бахилово до села Ширяево, протяженность которого составляет 30 километров, планируется отремонтировать в 2023 году, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин во время прямой линии в соцсетях.

По словам чиновника, в ближайшие годы также планируется привести в порядок участки региональных трасс Самара — Бугуруслан и Кинель — Богатое — Борское. Он отметил, что до 2024 года нормативное состояние региональных дорог должно повысится до 42,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU