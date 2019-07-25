В Чапаевске водитель Daewoo пошел на обгон и устроил ДТП с 3 пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-25T11:03:11+03:00

Мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «девяткой»

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В среду, 24 июля, примерно в 16 часов на улице Советской в Чапаевске произошло ДТП. Там в районе дома № 1 столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2109. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 30-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Вокзальной в направлении улицы Советской, решил пойти на обгон. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «девяткой» под управлением 37-летнего мужчины, который ехал в попутном направлении и собирался повернуть налево, - рассказали полицейские.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественной легковушки, его 36-летняя пассажирка, а также 26-летняя пассажирка иномарки. Мужчина и девушка получили травмы головы, а женщина — травму руки. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU