2019-07-25T11:03:11+03:00
Происшествия

В Чапаевске водитель Daewoo пошел на обгон и устроил ДТП с 3 пострадавшими

Мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «девяткой»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Машины получили серьезные механические поврежденияМашины получили серьезные механические поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля, примерно в 16 часов на улице Советской в Чапаевске произошло ДТП. Там в районе дома № 1 столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2109. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 30-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Вокзальной в направлении улицы Советской, решил пойти на обгон. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «девяткой» под управлением 37-летнего мужчины, который ехал в попутном направлении и собирался повернуть налево, - рассказали полицейские.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественной легковушки, его 36-летняя пассажирка, а также 26-летняя пассажирка иномарки. Мужчина и девушка получили травмы головы, а женщина — травму руки. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Жигулевска может сесть на 5 лет за порох в шкафу
Анатолий Вассерман приедет в Самару посмотреть на оружие в музее
ФК «Лада-Тольятти» уступил ижевскому «Зениту» 1:2
В Самаре электротехнический завод накопил перед работниками долг в 10 млн рублей
В Тольятти вооруженные преступники похитили 15 миллионов из офиса и скрылись на Porsche Cayenne
В Самаре могут частично закрыть проезд по проспекту Кирова
В Самарской области отремонтируют дорогу между Бахилово и Ширяево
В Самаре глава Октябрьского района лишил тока опасный батут на пляже
Департамент транспорта Самары: «Отменять автобусные маршруты №1 и №50 никто не будет. Из реестра убрали маршрутки»
Для самарской спортшколы олимпийского резерва № 1 закупят новые тренажеры и хоккейное оборудование
В Тольятти из-за опасности пожара закрыли школу единоборств
Тольяттинский «Акрон» одержал вторую подряд победу в ПФЛ, забив на 23 секунде