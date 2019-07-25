В Самаре электротехнический завод накопил перед работниками долг в 10 млн рублей
Прокуратура провела проверку на Самарском электротехническом заводе. Как выяснилось, предприятие накопило приличный долг по зарплате перед своими сотрудниками.
- Установлено, что завод не выплатил 72 работникам зарплату за апрель, май и июнь этого года. Кроме того, у предприятия есть долг перед 37 уволенными сотрудниками. Общая сумма долга превышает 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство направило в адрес директора предприятия представление с требованием устранить нарушения. В отношении организации было возбуждено административное дело. Кроме того, государственная инспекция труда проводит по факту задолженности доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU