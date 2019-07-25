ФК «Лада-Тольятти» уступил ижевскому «Зениту» 1:2

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-25T11:29:24+03:00

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Футбольный клуб «Лада-Тольятти» проиграл во втором туре группы «Урал-Приволжье» ПФЛ ижевскому «Зениту». Матч проходил в Ижевске и закончился со счетом 2:1. Единственный мяч за гостей забил нападающий Евгений Сланко. Это дебютный мяч молодого форварда за «Ладу».

Напомним, в другом матче тура тольяттинский «Акрон» обыграл дома пермскую «Звезду» 1:0. Гол хозяева забили на 23 секунде.

После двух сыгранных матчей «Лада» набрала три очка и расположилась на 7 месте в турнирной таблице. «Акрон» идет без потерь – 6 очков и 3 место.

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