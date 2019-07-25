2019-07-25T11:45:24+03:00
Общество

Анатолий Вассерман приедет в Самару посмотреть на оружие в музее

Известный эрудит собирается посетить выставку «Легендарный Калашников»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Анатолий Вассерман известен не только как эрудит, но и как коллекционер оружияАнатолий Вассерман известен не только как эрудит, но и как коллекционер оружияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самаре в музее Алабина продолжает свою работу выставка, на которой представлены личные вещи и оружие Михаила Калашникова. Видимо, экспозиция настолько интересна, что ее решил посетить известный эрудит, публицист и коллекционер оружия Анатолий Вассерман.

- Анатолий Вассерман планирует ознакомиться с выставкой «Легендарный Калашников» и коллекциями нашего музея во время своего визита в Самару. Эрудит намерен посетить музей в субботу, 27 июля, в интервале с 16 до 18 часов, - сообщили на своей странице в соцсети представители музея имени П.В. Алабина.

Насколько известно, договоренностей по поводу общения Анатолия Вассермана с посетителями у музея нет. Однако самарцы смогут повидаться и поговорить с ним, если он сам этого захочет. Напомним, что взрослые смогут попасть на выставку за 150 рублей, а дети, студенты и пенсионеры — за 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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