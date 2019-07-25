Житель Жигулевска может сесть на 5 лет за порох в шкафу
В Жигулевске полицейские задержали 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в незаконном хранении взрывчатых веществ. В шкафу мужчины стражи порядка нашли банку со смесью бездымного и дымного пороха.
- Исследование показало, что порох промышленного происхождения. Обычно он используется в военном деле для снаряжения патронов охотничьих ружей. Общая масса изъятого пороха составила 159 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина рассказал полицейским, что несколько лет назад нашел патроны, высыпал порох в банку и с тех пор зачем-то хранил его. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU