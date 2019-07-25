2019-07-25T11:58:29+03:00
Происшествия

Житель Жигулевска может сесть на 5 лет за порох в шкафу

Мужчина несколько лет назад нашел патроны и зачем-то оставил себе взрывчатое вещество
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина несколько лет хранил порох в банке в шкафуМужчина несколько лет хранил порох в банке в шкафуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Жигулевске полицейские задержали 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в незаконном хранении взрывчатых веществ. В шкафу мужчины стражи порядка нашли банку со смесью бездымного и дымного пороха.

- Исследование показало, что порох промышленного происхождения. Обычно он используется в военном деле для снаряжения патронов охотничьих ружей. Общая масса изъятого пороха составила 159 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал полицейским, что несколько лет назад нашел патроны, высыпал порох в банку и с тех пор зачем-то хранил его. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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