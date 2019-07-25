2019-07-25T12:42:07+03:00
Происшествия

Расследование дела экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова, пойманного на взятках, завершено

Сейчас бывший замначальника ЦЛРР и его защитник знакомятся с материалами дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дмитрия Сазонова обвиняют во взяточничестве и крышевании фотографов в роддомахДмитрия Сазонова обвиняют во взяточничестве и крышевании фотографов в роддомахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Оно насчитывает девять томов, пишет Волга Ньюс.

Сейчас Дмитрий Сазонов вместе со своим защитником Андреем Карномазовым знакомятся с материалами дела. По словам адвоката, они планируют подать несколько ходатайств, а к середине августа дело уже могут отправить на утверждение в прокуратуру.

Напомним, в июле 2018 года экс-офицера Росгвардии задержали сотрудники ФСБ. По версии силовиков, с апреля по июль 2018 года он в несколько приемов получил 400 тысяч рублей - за покровительство частной охранной организации, близкой к ОПГ «Законовские». Сам Дмитрий Сазонов своей вины не признает. В дальнейшем бывшего сотрудника Росгвардии уличили в том, что он «крышевал» фотографов в роддоме. Как стало известно, в некоторых роддомах с легкой руки Дмитрия Сазонова запрещали работать одним фотографами и давали работать другим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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