В Самаре улицы Некрасовская и Куйбышева на сутки станут пешеходными

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-25T13:02:36+03:00

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Жителей Самары ждут очередные перекрытия дорог. Из-за гастрономического фестиваля «Ярмарка вкусов», который пройдет в субботу, 27 июля, на сутки станут пешеходными улицы Куйбышева и Некрасовская.

- С 00:00 до 24:00 27 июля проезд будет закрыт на участке улицы Куйбышева от улицы Венцека до улицы Льва Толстого и на участке улицы Некрасовской от улицы Фрунзе до улицы Степана Разина, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, с 18:00 26 июля до 24:00 27 июля на этих же отрезках улиц будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Ограничения не будут распространяться на машины полиции, скорой помощи и пожарных. Что касается общественного транспорта, то он поедет в объезд.

Схема временного ограничения движения транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU