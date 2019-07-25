2019-07-25T13:19:01+03:00
Общество

В Самарской области ГИБДД будет следить за автомобилистами с помощью дирижабля

Летательный аппарат будет три дня летать над дорогами региона и снимать нарушителей ПДД
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГИБДД Самарской областиФото: ГИБДД Самарской областиФото: Instagram.com
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Госавтоинспекция Самарской области придумала новый способ для выслеживания нарушителей ПДД. Теперь полицейские будут использовать дирижабль с камерой.

- Дирижабль будет запущен над наиболее аварийными участками дорог и позволит выявить грубые нарушения ПДД. Обзор аэростата составляет 360 градусов. Номер машины можно будет увидеть с расстояния 700 метров как днем, так и ночью, - поделились в своем Инстаграме представители самарской Госавтоинспекции.

Летать над дорогами региона дирижабль будет с 25 по 27 июля. В эти дни также будут работать специализированная рота ДПС и Росгвардия. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД и не нарушать закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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