2019-07-25T13:44:24+03:00
Общество

В Самаре устроят тайную слежку за пассажирами и кондукторами автобусов

Целый месяц общественники будут скрытно разъезжать в транспорте и наблюдать за обстановкой
Анастасия ФИЛАТОВА
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В августе в автобусах Самары будут разъезжать "тайные пассажиры"В августе в автобусах Самары будут разъезжать "тайные пассажиры"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В общественный транспорт Самары запустят тайных пассажиров, которые будут следить за качеством обслуживания и соблюдением перевозок горожан. Под видом рядовых пассажиров будут скрываться представители Общественного совета при департаменте транспорта Самары.

- Незаметно для окружающих общественники будут ездить в автобусах «СамараАвтоГаза» и фиксировать свои наблюдения. По итогам проверки в адрес компании будут направлены замечания и пожелания. Также следить будут и за пассажирами-«зайцами», - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Принять участие в акции смогут и обычные горожане старше 18 лет. Они смогут снимать обстановку в салонах автобусах на фото и видео. Самые активные пассажиры получат вознаграждение от «СамараАвтоГаза». Те, кто хочет стать «тайным пассажиром», могут отправить свою заявку на электронную почту: samaraavtogaz@mail.ru. В ответном письме должна прийти подробная анкета. Ее нужно будет заполнять после каждой поездки и направлять на почту «СамараАвтоГаза» в течение 10 дней. Первый этап акции продлится с 1 по 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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