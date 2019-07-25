МВД: офис в Тольятти ограбили трое в камуфляжной форме
Полицейские прокомментировали нападение на офис организации расположенной по адресу - улица Фрунзе, 2 А в Автозаводском районе Тольятти. Факт случившегося они действительно подтвердили, но о том, что налет был "вооруженным", силовики не говорят.
- Трое неустановленных преступников в камуфляжной одежде ворвались в офис организации и похитили оттуда денежные средства. Сумма похищенного устанавливается, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Как сообщалось ранее, группировка скрылась в неизвестном направлении на Porsche Cayenne. Полиция продолжает работу на месте происшествия. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
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Подробности произошедшего не разглашаются (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU