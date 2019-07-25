2019-07-25T13:45:47+03:00
Происшествия

МВД: офис в Тольятти ограбили трое в камуфляжной форме

В Самарской области полиция разбирается с громким ограблением в Автограде
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция работает на месте происшествияПолиция работает на месте происшествия
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Полицейские прокомментировали нападение на офис организации расположенной по адресу - улица Фрунзе, 2 А в Автозаводском районе Тольятти. Факт случившегося они действительно подтвердили, но о том, что налет был "вооруженным", силовики не говорят.

- Трое неустановленных преступников в камуфляжной одежде ворвались в офис организации и похитили оттуда денежные средства. Сумма похищенного устанавливается, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщалось ранее, группировка скрылась в неизвестном направлении на Porsche Cayenne. Полиция продолжает работу на месте происшествия. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

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Подробности произошедшего не разглашаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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