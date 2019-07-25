Экс-полицейская из Самары после скандала покинула реалити-шоу «Дом-2»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-25T14:28:27+03:00

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Участница «Дома-2» на ТНТ из Самары Анастасия Милославская покинула проект. Поводом для этого мог послужить конфликт экс-полицейской с еще одной звездой шоу Анастасией Ивановой, который разразился из-за собаки. После той ссоры и даже драки пользователи сети начали требовать ухода 22-летней самарчанки из проекта. В итоге их желание исполнилось, но, как объяснила девушка, такое решение она приняла сама, никто ее не выгонял.

- Из «Дома-2» меня никто не выгонял. С ведущими этот вопрос был оговорен за несколько дней. Не верьте врунам и сказочникам. После конфликта перед лобным меня еще просили остаться на проекте, но я прекрасно понимала, что отношения построить не смогу и нужно думать о карьере, - написала Анастасия Милославская в Инстаграме.

Также девушка добавила, что несмотря на конфликт и уход с проекта, она рада, что смогла побывать в мире ТВ. Напомним, что до «Дома-2» Анастасия была известна под фамилией Липатова. Она работала в дежурной части ГУ МВД России по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU