В Тольятти руководителя почтового отделения уличили в присвоении чужой пенсии
В Самарской области руководителя одного из почтовых отделений заподозрили в присвоении страховой пенсии. Деньги предназначались для выплаты жителю Комсомольского района Тольятти, но перекочевали в карман женщины.
- Было установлено, что руководитель почтового отделения, используя свое служебное положение, присвоила более 21 тысячи рублей, предназначенных для пенсионных выплат, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф. Сейчас ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU