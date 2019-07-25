В Тольятти руководителя почтового отделения уличили в присвоении чужой пенсии

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-25T15:04:36+03:00

Сотруднице почты за присвоение денег грозит до 6 лет лишения свободы и штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщина забрала себе более 21 тысячи рублей, предназначенной для жителя Автограда

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В Самарской области руководителя одного из почтовых отделений заподозрили в присвоении страховой пенсии. Деньги предназначались для выплаты жителю Комсомольского района Тольятти, но перекочевали в карман женщины.

- Было установлено, что руководитель почтового отделения, используя свое служебное положение, присвоила более 21 тысячи рублей, предназначенных для пенсионных выплат, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф. Сейчас ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU