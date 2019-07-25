Самый дешевый билет на игру «Крыльев Советов» со «Спартаком» обойдется в 500 рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-25T15:48:01+03:00

Купить билеты можно онлайн, а также в кассах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В продажу поступили билеты на игру 7 тура РПЛ Крылья Советов – Спартак 25 августа 2019, которая пройдет на «Самара Арене»

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«Крылья Советов» начали продавать билеты на матч 7 тура Российской премьер-лиги против «Спартака», который пройдет на «Самара Арене»25 августа в 15:00. Купить билеты можно уже с 25 июля.

Самый дешевый билет обойдется в 500 рублей. Это места на верхних ярусах трибун – сектора C и D. На нижние ярусы – в сектора А, B, C, D билеты стоят 600 рублей. А вот за места в секторе А на нижнем ярусе обойдутся в 800 рублей. Традиционно самые дорогие билеты в сектора А105, А106, А107 – по 2000 рублей.

Купить билеты можно онлайн, а также в кассах. Посмотреть список касс, а также узнать про скидки, можно на сайте «Крыльев».

ИСТОЧНИК KP.RU